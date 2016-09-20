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285.9 مليون درهم حصيلة مساعدات الهلال الأحمر في النصف الأول

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285.9 مليون درهم حصيلة مساعدات الهلال الأحمر في النصف الأول 285.9 مليون درهم حصيلة مساعدات الهلال الأحمر في النصف الأول

 أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أن قيمة البرامج الإنسانية والإغاثية التي نفذها داخل وخارج الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 285.9 مليون درهم منها نحو  81 مليون مشاريع داخل الدولة استفادت  منها 30 ألف أسرة فيما بلغت قيمة البرامج خارج الدولة أكثر من  204 ملايين درهم.                        

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر خلال  الإحاطة الإعلامية التي عقدت اليوم في أبوظبي أن المشاريع الخارجية التي نفذت تضمنت هذا العام تسليم الدفعة الأخيرة من مساكن مدينة الشيخ خليفة لمتضرري السيول في حضرموت والتي تتكون من 607 وحدات سكنية بتكلفة بلغت 110 ملايين  درهم وتضمنت الدفعة الأخيرة 204 وحدات سكنية المتأثرين في المكلا.                       

وكشفت الهيئة أن عدد الأيتام الذين تكفلهم  بلغ حاليا 111  ألف و294  يتيم في 21 دولة حول العالم وبلغت قيمة كفالاتهم أكثر من 120 مليون درهم.

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