اليوم..الشباب والرياضة بالغربية تجرى انتخابات برلمان الطلائع بأول طنطا

تجرى مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم الثلاثاء، الانتخابات البرلمانية لطلائع وشباب مراكز الشباب بنطاق إدارة طنطا أول فى مقر مركز شباب محلة مرحوم، حيث تبدأ فعاليات انتخابات الطلائع فى العاشرة صباحا، والشباب 2 ظهرا .

تأتى الانتخابات تحت رعاية الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وعلى الراعى وكيل المديرية للشباب، ومحمد جودة مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

كانت الانتخابات قد بدأت أمس الاثنين فى نطاق إدارة السنطة، على أن تتبع انتخابات الإدارات يوميا لمدة 10 أيام بعدد الإدارات، وتنتهى بإدارة زفتى.

من جانبه أكد محمد جودة مدير البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب بالغربية، أن برلمان الطلائع والشباب هو تدريبى تثقيفى يعــبر فيه الطلائع والشباب عن آرائهم بحرية ويتدربون على ممارسة الديمقراطية، ويشاركون فى صنع القرار، من خلال مناقشات جادة وفعالة لقضـايا وطنهم بأسـلوب علمى.