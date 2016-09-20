إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

قررت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – خلال اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات.

ومن المقرر – وفقًا للبيان الصادراليوم الثلاثاء – أن يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:” المهندس ممدوح رسلان – رئيسًا لمجلس الإدارة، الدكتور أحمد كمال معوض – عضو مجلس إدارة متفرغ، الدكتور صلاح الدين بيومي – عضو مجلس إدارة متفرغ”.

وتضمن التشكيل اختيار كل من:” المستشار أحمد أمين حسان، إسماعيل حسن محمد، المهندس كمال فهمي، الدكتور مصطفى عشماوي، ممثل وزارة المالية، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كـ “أعضاء مجلس إدارة غير متفرغين”.