أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تطلب التحريات حول اشتعال النيران بمصنع زيوت سيارات بأكتوبر

Google+ Print
النيابة تطلب التحريات حول اشتعال النيران بمصنع زيوت سيارات بأكتوبر النيابة تطلب التحريات حول اشتعال النيران بمصنع زيوت سيارات بأكتوبر

>كتب ــ أحمد الجعفرى

طلبت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول اشتعال النيران بمصنع زيوت سيارات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق وحصر الخسائر.

 

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى مصنع زيوت فى أكتوبر، وعلى الفور انتقل ضباط وأمناء الإدارة إلى مكان الواقعة وبصحبتهم سيارات لإخماد الحريق.

 

وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران، وتم منع خطر امتدادها، وتم عمل كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع وصول العاملين للمصنع، تحسبا لوقوع أى إصابات ولتسهيل عمليات الإطفاء، وتم إخماد النيران المشتعلة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365