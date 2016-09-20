النيابة تطلب التحريات حول اشتعال النيران بمصنع زيوت سيارات بأكتوبر

طلبت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول اشتعال النيران بمصنع زيوت سيارات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق وحصر الخسائر.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى مصنع زيوت فى أكتوبر، وعلى الفور انتقل ضباط وأمناء الإدارة إلى مكان الواقعة وبصحبتهم سيارات لإخماد الحريق.

وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران، وتم منع خطر امتدادها، وتم عمل كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع وصول العاملين للمصنع، تحسبا لوقوع أى إصابات ولتسهيل عمليات الإطفاء، وتم إخماد النيران المشتعلة.