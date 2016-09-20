تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للمستفيدين بالصعيد خلال أيام

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – خلال الأيام المقبلة – سلسلة من الزيارات لمحافظات الصعيد.

وتأتي سلسلة الزيارات، لتسليم وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمستفيدين من المشروع، وتفقد بعض المشروعات التي تنفذها الوزارة في محافظات الصعيد، بإجمالي 105 آلاف و212 وحدة، في إطار جدول زمني محدد.

وقال مدبولي – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – ” سيتم تسليم وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى البالغ عددها 256 ألف وحدة سكنية، بخلاف ما يزيد على 300 ألف وحدة أخرى يتم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

ووجه الوزير، مسئولي مشروع الإسكان الاجتماعي، بأن يبدأ جدول زياراته المتوقع، بزيارة محافظة أسوان، ومدينة توشكى الجديدة، التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أنه يتم تنفيذ 9600 وحدة في محافظة أسوان، ومدينتي أسوان الجديدة، وتوشكى الجديدة، ضمن المرحلة الأولى، و312 وحدة ضمن المرحلة الثانية.

وصرح المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بأنه تم الانتهاء وجار تنفيذ 105 آلاف و212 وحدة بالإسكان الاجتماعي في محافظات الصعيد الثماني، منها 10 آلاف و700 وحدة كمرحلة أولى في محافظة قنا ومدينة قنا الجديدة، 2000 وحدة في المرحلة الثانية، 12 ألف وحدة في المرحلة الأولى بمحافظة الأقصر ومدينة طيبة الجديدة، و10 آلاف و700 وحدة في محافظة بني سويف ومدينة بني سويف الجديدة.

كما يتم الانتهاء من تنفيذ 6600 وحدة كمرحلة أولى في محافظة المنيا ومدينة المنيا الجديدة، 10 آلاف وحدة في المرحلة الثانية، 16 ألف و800 وحدة كمرحلة أولى في محافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة، 3500 وحدة كمرحلة ثانية، 12 ألف وحدة كمرحلة أولى في محافظة سوهاج ومدينتي سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة، وهي باكورة الوحدات في الأخيرة، بجانب 2200 وحدة كمرحلة ثانية، و7 آلاف وحدة في محافظة الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، و1800 وحدة كمرحلة ثانية.