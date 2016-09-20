وزير المياه الإثيوبى: العلاقات مع مصر ستكون أكثر قوة ومتانة مستقبلاً

أكد وزير المياه والكهرباء الإثيوبي الدكتور موتو باساتا، أن العلاقات المصرية السودانية الإثيوبية سوف تكون مستقبلا أكثر قوة ومتانة بعد التوقيع على العقود الفنية لسد النهضة مع الشركات الاستشارية المكلفة بإجراء الدراسات لتحديد آثار السد على دولتي المصب .

تزامن ذلك مع احتفالية التوقيع النهائي على عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي اليوم الثلاثاء، مع الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين والمكتب القانوني الإنجليزي، وذلك بفندق السلام روتانا بالعاصمة السودانية الخرطوم ، بحضور وزراء الموارد المائية والري والمياه بالدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”.

يأتي التوقيع على العقود الخاصة بدراسات سد النهضة مع المكاتب الاستشارية ، في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء والتي أوصت بعمل دراستين وهما دراسة نموذج ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود.

أ ش أ