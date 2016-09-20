انخفاض الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بفعل هبوط أسهم قطاع الطاقة على أثر تراجع أسعار النفط الخام.

ونزل مؤشر ستوكس يوروب 600 للنفط والغاز بنسبة 0.8 % وسجل القطاع أسوأ أداء جراء هبوط أسعار الخام بعد أن أعلنت فنزويلا أن إمدادات الخام ينبغي أن تنخفض بنسبة عشرة في المئة للنزول بحجم الإنتاج إلى مستويات الاستهلاك.

ونزل مؤشر ستوكس 600 بواقع 0.2 % بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش وكان قد ارتفع بنحو 1 % في الجلسة السابقة.

ونزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 % ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 % وفتح مؤشر داكس الألماني مستقرا.