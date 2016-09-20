أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

انخفاض الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات

Google+ Print
انخفاض الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات انخفاض الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات

الاسهم الاوروبية

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بفعل هبوط أسهم قطاع الطاقة على أثر تراجع النفط الخام.

ونزل مؤشر ستوكس يوروب 600 للنفط والغاز بنسبة 0.8 % وسجل القطاع أسوأ أداء جراء هبوط أسعار الخام بعد أن أعلنت فنزويلا أن إمدادات الخام ينبغي أن تنخفض بنسبة عشرة في المئة للنزول بحجم الإنتاج إلى مستويات الاستهلاك.

ونزل مؤشر ستوكس 600 بواقع 0.2 % بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش وكان قد ارتفع بنحو 1 % في الجلسة السابقة.

ونزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 % ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 % وفتح مؤشر داكس الألماني مستقرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم