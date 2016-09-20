تجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا لإطلاقهم النار على آخرين فى مشاجرة بسوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، برئاسة المستشار محمود أبو اليزيد وسكرتارية مدحت عبد العال، تجديد حبس 5 أشخاص من عائلة الشلايدة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بإطلاق النار على 4 أشخاص من عائلة خنورة فى مشاجرة بينهم بالأسلحة الآلية بدائرة المركز.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة المجنى عليهم أثر إطلاق النار عليهم وتم نقلهم للمستشفى، وكشفت تحريات المباحث أن المشاجرة نشبت بين العائلتين بسبب خلافات على الأرض وقاموا بإطلاق النار على المجنى عليهم مما أدى إلى إصابتهم، وتم ضبط الأسلحة والمتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا.