تركيا تقتل 4 مسلحين أكراد فى شمال العراق

قالت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة التركية قصفت هدفًا للمسلحين الأكراد فى شمال العراق وقتلت أربعة منهم.

وينفذ الجيش التركي بانتظام عمليات جوية عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني فى شمال العراق، حيث يتمركز المسلحون وحمل الحزب السلاح ضد تركيا فى 1984.

وقالت المصادر أن طائرات بدون طيار نفذت العمليات وأصابت مسلحًا خامسًا ودمرت مخازن أسلحة فى منطقة على الجانب الآخر من الحدود مع إقليم شرناق التركي الذى يقع على حدود كردستان العراق.

وانتقدت سلطات كردستان العراق ومسئولون فى الحكومة العراقية ببغداد تركيا، بسبب مثل هذه العمليات عبر الحدود فى السابق وقالوا أنها تنتهك سيادة الأراضى العراقية.