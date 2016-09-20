أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الرئيس الإيراني يجتمع مع نظيره الكوبي راؤول كاسترو وشقيقه فيدل

Google+ Print
الرئيس الإيراني يجتمع مع نظيره الكوبي راؤول كاسترو وشقيقه فيدل الرئيس الإيراني يجتمع مع نظيره الكوبي راؤول كاسترو وشقيقه فيدل

الرئيس الإيراني يجتمع مع الرئيس الكوبي راؤول كاسترو وشقيقه فيدل

ذكرت وسائل إعلام رسمية كوبية، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اجتمع يوم الاثنين، مع نظيره الكوبي راؤل كاسترو، لإعادة تأكيد الأواصر الودية بين البلدين وللتعبير عن الالتزام بتعميق تعاونهما.

وأثناء الزيارة وقع مسؤولون إيرانيون وكوبيون اتفاقات للتعاون في مجالات الصحة والتعليم والعلوم، وكذلك مذكرة تفاهم في الشؤون المصرفية.

وكذلك اجتمع روحاني الذي توقف في كوبا، وهو في طريقه لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع فيدل كاسترو الرئيس الكوبي السابق وشقيق الرئيس الحالي.

وقالت صحيفة جرانا الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكوبي، إن الزعيمين بحثا أهمية إنتاج الغذاء في عالم “مهدد بالتغير المناخي ونمو متواصل لسكان العالم ومخاطر الحفاظ على السلام”.

وكتبت الصحيفة “اختتم فيدل وحسن روحاني الاجتماع الودي بخالص الرغبات في التعاون بين شعبي إيران وكوبا”.

وتأتي زيارة روحاني بعد شهر من بدء وزير خارجيته محمد جواد ظريف، جولة في أمريكا اللاتينية انطلاقا من هافانا متعهدا بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا