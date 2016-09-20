«الكونجرس» يصوت غدًا على قانون يمنع بيع أسلحة للسعودية

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين، إن المجلس سيصوت غدًا الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى منع بيع معدات عسكرية بقيمة 1.15 مليار دولار للسعودية، بسبب مخاوف تتعلق بالصراع في اليمن.

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريان ران بول ومايك لي والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن، مشروع القانون في الثامن من سبتمبر، ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيمنع بيع دبابات أبرامز وغيرها من المعدات للسعودية، إذا أقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب ووقعه الرئيس باراك أوباما.

ومع ذلك فإن أي محاولة لمنع بيع الأسلحة للسعودية ستواجه معارضة قوية من البيت الأبيض الذي وافق بالفعل على عملية البيع، بحسب وكالة “رويترز”.

وأكد رعاة الإجراء أنه حتى في حالة عدم إقراره، فإن التصويت الإيجابي أو التصويت القوي يبعث برسالة قوية بشأن الدعم الأمريكي المستمر للسعودية.

وقال بول وميرفي خلال اجتماع بمركز بحثي في واشنطن، إنهما يشعران بالقلق الشديد إزاء التدخل السعودي في اليمن، وإنهما يعتقدان أن الولايات المتحدة ينبغي أن تعيد النظر في الدعم التلقائي لحكومة الرياض.

وأضاف بول “أعتقد أن منع الأسلحة قد يمنحهم فرصة لإظهار أن بإمكانهم التصرف بشكل أفضل”، وقال ميرفي إن دعم التدخل السعودي في اليمن يضر بأمن الولايات المتحدة.

وأشار “إذا كنا نساعد في تطرف اليمنيين ضدنا ونحن نشارك في ذبح المدنيين ونحن نسمح للجماعات المتطرفة التي تضع الخطط وتحيك المؤامرات ضد الولايات المتحدة بأن تزداد قوة… فكيف يكون ذلك في مصلحة أمننا؟”.