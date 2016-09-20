زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار محرك صاروخ جديد

ذكرت وسائل رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن زعيم البلاد كيم جونج أون، أشرف على اختبار على الأرض لمحرك صاروخ جديد لإطلاق أقمار صناعية هو الأحدث في سلسلة متعاقبة من الاختبارات المرتبطة بالصواريخ التي أجرتها هذا العام الدولة المنعزلة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن كيم طلب من العلماء والمهندسين عمل “الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي في أسرع وقت ممكن على أساس الاختبار الناجح” في إشارة إلى أن كوريا الشمالية قد تطلق قريبا صاروخا آخر طويل المدى.

ويأتي الاختبار وسط إدانة عالمية لتفجير نووي أجرته كوريا الشمالية هذا الشهر، وهو خامس تجريه ودعوة من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع لزيادة الضغوط على بيونجيانج لتجاهلها قرارات الأمم المتحدة التي تحظر برامج الصواريخ والبرامج النووية.

وكانت كوريا الشمالية تختبر أسلحة نووية وصواريخ باليستية بوتيرة لم يسبق لها مثيل هذا العام بتوجيه من كيم، بما في ذلك إطلاق قمر صناعي في فبراير نظر إليه على نطاق واسع باعتباره اختبارا لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية طويلة المدى.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية “كيم جونج أون زار مركز سوهاي الفضائي للإشراف على الاختبار الأرضي لنوع جديد من المحركات عالية الطاقة”.

وقال جويل ويت مؤسس موقع 38 نورث الإلكتروني الذي يراقب كوريا الشمالية “هذا الاختبار هو تطور آخر مهم يشير إلى أول إطلاق لمركبة فضائية أكبر وأفضل تحل محل الأقمار الصناعية في المدارات الأعلى. الذي من الممكن أن يحدث في المستقبل غير البعيد”.

وأظهرت صورة بالقمر الصناعي من يوم 17 سبتمبر38 نورث قدمها موقع نورث ومقره واشنطن لرويترز، استعدادات لإجراء اختبار للمحرك تشمل رافعة ثقيلة فوق منصة رأسية لاختبار المحرك وملجأ سيوضع فيه محرك الصاروخ.