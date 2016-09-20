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لمن يريد العمل.. متجر كندي يعرض فداني أرض ووظيفة

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لمن يريد العمل.. متجر كندي يعرض فداني أرض ووظيفة لمن يريد العمل.. متجر كندي يعرض فداني أرض ووظيفة

كندا

وعد متجر في جزيرة كندية نائية، من يتقدم بوظيفة للعمل فيه، بفداني أرض – أكثر من 8 آلاف متر مربع – وراتب مغر، بالإضافة إلى نمط حياة جديدة كاملة لأولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى المكان الجديد.

وتقدم للعمل بالمتجر في جزيرة كيب بريتون الواقعة على الساحل الأطلسي لكندا – مقاطعة نوفا سكوتيا، 3500 طلب من أجل العمل، فيما تم اختيار 3 نساء حتى الآن.

وكان من بين هؤلاء النساء الـ 3، سونيا أندرسن، وابنتها البالغة من العمر 10 سنوات، اللتان انتقلتا للعيش في الجزيرة البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة.

وبدأت “أندرسن” رحلتها بسيارتها الخاصة من مدينة فانكوفر في مقاطعة “بريتش كولومبيا” أقصى غربي كندا، وقطعت مسافة 3700 ميل للوصول إلى الجزيرة، فيما وضعت ابنة “أندرسن” – وتُدعى “آفا” – نداءً في فيسبوك تحث من خلاله المواطنين الكنديين على الانتقال إلى الجزيرة وتولي وظيفة جديدة في المتجر.

وكالات

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