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«ميجا FM» تفاوض إنجي أنور

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«ميجا FM» تفاوض إنجي أنور «ميجا FM» تفاوض إنجي أنور

الإعلامية إنجي أنور – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي:

بدأت “ميجا FM”، الدخول في مفاوضات مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج ” مساء القاهرة”، المذاع على شاشة TEN، للانضمام إلى المحطة بفكرة برنامج جديد.

وعلمت ONA من مصادرها، أنه جار الاستقرار على التفاصيل والتحضيرات الخاصة بالبرنامج، على أن يكون البرنامج ضمن الخريطة البرامجية الجديدة.

وتُعد هذه التجربة هي الأولى في مسيرة إنجى أنور، والتي بدأت مسيرتها بالعمل في قنوات الحرة، CBC، وTEN .

يُذكر أن راديو النيل تعاقد مع الفنان شريف منير، نشوى مصطفى، سيف زاهر، خالد الغندور، الدكتور زاهي حواس، والإعلامية أسماء مصطفى، بالإضافة إلى الإعلامي أسامة كمال.

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