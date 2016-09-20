استشهاد ضابط ليبي و 4 من مرافقيه في تحطم مروحية بطبرق

أسفر سقوط مروحية تابعة للجيش الليبي، قرب قاعدة عسكرية بمدينة طبرق شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد عقيد وأربعة من مرافقيه، حسبما أفادت مصادر عسكرية “سكاي نيوز عربية”.

> وقال المصادر إن الطائرة التي كان على متنها 7 أشخاص، سقطت قرب قاعدة القرضابية العسكرية، أسفرت عن استشهاد العقيد إدريس يونس الدرسي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية،عقيلة صالح، إضافة إلى وفاة “نجله” وقائد الطائرة المنكوبة، فرج المريمي، واثنان آخران لم يتم التعرف عليهما.

> وأضاف المصدر أن ضابطان نجيا من الحادث، وهما الرائد محمد هارون المريمي، وملازم أول على الطايع.