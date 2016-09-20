أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

استشهاد ضابط ليبي و 4 من مرافقيه في تحطم مروحية بطبرق

Google+ Print
استشهاد ضابط ليبي و 4 من مرافقيه في تحطم مروحية بطبرق استشهاد ضابط ليبي و 4 من مرافقيه في تحطم مروحية بطبرق

ارشيفية

أسفر سقوط مروحية تابعة للجيش الليبي، قرب قاعدة عسكرية بمدينة طبرق شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد عقيد وأربعة من مرافقيه، حسبما أفادت مصادر عسكرية “سكاي نيوز عربية”.
> وقال المصادر إن الطائرة التي كان على متنها 7 أشخاص، سقطت قرب قاعدة القرضابية العسكرية، أسفرت عن استشهاد العقيد إدريس يونس الدرسي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية،عقيلة صالح، إضافة إلى وفاة “نجله” وقائد الطائرة المنكوبة، فرج المريمي، واثنان آخران لم يتم التعرف عليهما.
> وأضاف المصدر أن ضابطان نجيا من الحادث، وهما الرائد محمد هارون المريمي، وملازم أول على الطايع.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا