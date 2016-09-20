وزير التموين: 24 مكتبا بالقاهرة والجيزة لخدمة وحل مشاكل البطاقات الذكية

أعلن محمد علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنة قام بالاتفاق مع شركات الكروت الذكية الثلاث على تخصيص مكاتب وأفراد مدربين لحل مشاكل البطاقات سواء فى مجال السلع التموينية أو الخبز وذلك للتخفيف على المواطنين والتيسير عليهم لحل مشاكل البطاقات المختلفة مثل مشاكل تنشيط البطاقات وما يسمى بالقائمة السوداء بالإضافة إلى التعديل والحذف وذلك دون الحاجة إلى التحرك والانتقال إلى أماكن بعيدة.

وأشار مصيلحى فى بيان اليوم، إلى أن الأماكن المخصصة فى القاهرة والجيزة ويراعى فيها أن تكون موزعة جغرافيا بما يغطى مساحة كبيرة من المحافظتين وقد بلغ عدد المكاتب المخصصة لذلك عدد 24 مكتبا منها 13 مكتبا بمحافظة الجيزة و11 مكتبا بمحافظة القاهرة.

وشملت الأماكن التى تم تخصيصها فى الجيزة



> مكتب تموين العجوزة ومكتب تموين العمرانية ومكتب تموين المنيرة الشرقية ومكتب تموين الهرم ثلاث أماكن بالهرم ومكتب تموين الوراق ومكتب تموين كرداسة ومكتب تموين منشآة القناطر ومكتب تموين مركز الجيزة ومكتب تموين أوسيم ومكتب تموين أكتوبر 1 ومكتب تموين أكتوبر 2 ومكتب تموين العياط ومكتب تموين الواحات البحرية

> وشملت الأماكن المخصصة بمحافظة القاهرة 11 مكانا كالتالى مكتب تموين مصر القديمة ومكتب تموين السيدة زينب ومكتب تموين عابدين ومكتب تموين الوايلى ومكتب تموين مصر الجديدة ومكتب تموين النهضة ومكتب تموين الزاوية ومكتب تموين عين شمس ومكتب تموين الساحل ومكتب تموين المرج ومكتب تموين حدائق القبة.

ومن ناحية أخرى أكد وزير التموين أن الوضع العام للبطاقات الذكية للصرف سواء للسلع التموينية أو الخبز فى المحافظات مرضى تماما وليس به أى مشاكل كبيرة وتقوم مديريات التموين بحل المشاكل بشكل سريع ومريح للمواطنين.

والجدير بالذكر أن الوزارة كانت تخصص مكتب لحل مشاكل البطاقات الذكية بمبنى الوزارة مما كان يستدعى معه التزاحم بين المواطنين ومعاناة المواطنين فى الانتقال من أماكن بعيدة إلى مبنى الوزارة.