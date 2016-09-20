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تموين سوهاج تضبط محلات تبيع كروت شحن بأزيد من السعر بمركز المراغة

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تموين سوهاج تضبط محلات تبيع كروت شحن بأزيد من السعر بمركز المراغة تموين سوهاج تضبط محلات تبيع كروت شحن بأزيد من السعر بمركز المراغة

>سوهاج عمرو خلف

قال المحاسب السيد حافظ حافظ الباجى وكيل وزارة بسوهاج، إن الإدارة التموينية بمدينة المراغة شنت حملة مكبرة على محلات بيع كروت الشحن لضبط المخالفين .

 

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر رقم 13413 ضد سالم.ع.ع، وآخر ضد ياسر.ح.ى حمل رقم 13414 لبيعهما كروت شحن بأزيد من السعر.

 

كما تم تحرير محضر ضد أمين.م.أ، برقم 13415 من قرية فزارة بالمراغة صاحب مستودع بوتاجاز لتصرفه فى 40 أنبوبة بغرض بيعها فى السوق السوداء، و تحرير محضر رقم 13417 ضد أحمد. أ.ش، صاحب محل محمول لعدم اعلانه عن الأسعار، ومحضر آخر ضد محمد.أ.ع، حمل رقم 13416 لعدم اعلانه عن الأسعار أيضا.

 

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه قاد الحملة، رجب عبدالشكور مدير إدارة المراغة، وأحمد محمود بخيت،مفتش تموين، ومصطفى عبدالحكيم رئيس الرقابة، ورائف محمد عبدالحميد مفتش بالمديرية، ومحمد نصرى مفتش تموين،وحسن حافظ مفتش تموين .


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