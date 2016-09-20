بالصور.. 9 أطعمة "معلبة" تساعد الرياضيين على بناء عضلاتهم

الطعام الصحى من الخطوات المهمة التى ينصح بها خبراء التغذية حول العالم، ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" قائمة من 9 أطعمة معلبة سهلة تساعد الرياضيين للمحافظة على صحة عضلاتهم وتقويتها.

وأشار خبير التغذية "كاساندرا" قائلا: "لا أحد يستطيع أن يتناقش فى صحة تناول الفواكه والخضراوات الطازجة واللحوم خالية الدهون والدجاج وكل أنواع البروتين، ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود هذه المنتجات طوال الوقت لتكون فى متناول يد الرياضى داخل صالة التدريب، لذلك هناك 9 عناصر غذائية أخرى يمكن أن تساعد فى بقاء الجسم بكامل لياقته وقوته أثناء التدريبات الرياضية، وهى:

1. الفاصوليا أو البقوليات المعلبة

الفاصوليا والعدس والحمص جميعها مزيج متكامل من الكربوهيدرات والبروتين، تعمل على تقديم كل ما تحتاجه العضلات للقيام بالتمارين بجودة عالية، نظرا لاحتوائها على البروتينات التى تحتاجها العضلات دائما.

2. الشوفان

يعمل الشوفان على تجديد "الجليكوجين" فى العضلات وهى الطاقة المخزونة بداخله، كما أنه يعتبر مصدرا جيدا للماغنسيوم التى يعمل على انتعاش العضلات.

3. سلطة المكرونة

وهذه الوجبة سهلة تحضيرها أو شرائها بعد التمرين لان الجسم يكون بحاجة إلى البروتين والكربوهيدرات معا لمساعدة العضلات على التماسك.

4. السردين المعلب

هو مصدر كبير للبروتين تستخدم لاستعادة بناء قوة العضلات بعد التمارين الرياضية، فضلا عن احتوائه على الكالسيوم الذى يلعب دورا حيويا فى تقوية العضلات وإمداد الجسم بالطاقة واحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية التى تساعد فى الحد من الالتهابات.

5. بسكويت حبوب القمح الكاملة

يحتوى على الكربوهيدرات سهلة الهضم والتى تمد الجسم بالطاقة أثناء ممارسة الرياضة وهى خطوات هامة للرياضى.

6. المكسرات

المكسرات من المصادر الجيدة للبروتين بالإضافة إلى الدهون الصحية والمعادن والكالسيوم والماغنسيوم، وكلها مكونات طبيعية تدعم الطاقة بالجسم وتساعد العضلات على أداء وظيفتها، فضلا عن احتوائها على الزنك المساعد لجهاز المناعة، ويمكن تناوله على شكل زبدة أو كحبوب.

7. الفواكه المجففة

تحتوى هذه الفواكه المجففة على البروتين والدهون الصحية ومختلف المعادن والكربوهيدرات، وهى صالحة لإمداد الجسم بالطاقة.

8. العسل

ليس فقط مذاقه الحلو ولكن هو شفاء للأمراض ويعمل كمضاد للالتهابات ومضاد للجراثيم يساهم فى علاج الكثير من الأعراض، ويزيد من قوة جهاز المناعة ويعمل على ضبط السكر فى الدم أثناء القيام بالتمارين الرياضية.

9. البازلاء

من الخضراوات التى يمكن شراؤها وتناولها بدون وضعها على النار، وهى تمد الجسم بالبروتين الذى يحتاجه الجسم الرياضى.