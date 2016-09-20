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السيسى لنائبين بالكونجرس: العلاقات «المصرية الأمريكية» قوية ومُتشعبة

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السيسى لنائبين بالكونجرس: العلاقات «المصرية الأمريكية» قوية ومُتشعبة السيسى لنائبين بالكونجرس: العلاقات «المصرية الأمريكية» قوية ومُتشعبة

الرئيس ونائبي الكونجرس الامريكي في مقر إقامته بنيويورك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، بمقر إقامته فى نيويورك، النائب الجمهوري دانا رورباخر رئيس مجموعة أصدقاء بالكونجرس الأمريكي، والنائب الجمهورى فرنش هيل عضو لجنة الخدمات المالية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالنائبين، معربًا عن تقديره لما يقوم به النائب رورباخر من جهود سعيًا لتطوير وتنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم، حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها تزايد خطر الإرهاب.

وأشار الرئيس إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية قوية ومُتشعبة وتشمل العديد من مجالات التعاون، منوهًا إلى أهمية التعاون العسكري بين البلدين كأحد أهم محاور تلك العلاقات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن النائبين أشادا بالخطوات التى تتخذها مصر سعيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلاً عن جهودها في مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط على الصعيد الإقليمي، ولكن أيضًا على المستوى الدولي.

كما أكد النائبين عُمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وشددا على أهمية العمل على تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين فى مختلف المجالات.

واستعرض الرئيس السيسى خلال اللقاء مُجمل التطورات على الساحة الداخلية، منوهًا بالنجاح الذي حققته على صعيد تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه ، فضلاً عن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي لدعم هذا البرنامج.

وذكر السفير علاء يوسف، أن اللقاء شهد تباحثًا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكدا النائبان على استمرارهما فى مساندة مصر، والوقوف إلى جانبها في معركتها ضد الإرهاب، متمنيين لها مواصلة عملية التنمية الشاملة بنجاح.

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