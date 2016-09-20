ترامب لـ”السيسي”: سأعتمد الإخوان جماعة إرهابية في حال فوزي بالرئاسة الأمريكية

وصف وليد فارس مستشار المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع دونالد ترامب بمقر اقامة الرئيس السيسي في نيويورك بأنه تاريخي.

وأكد وليد فارس – في تصريحات له عقب اللقاء – بأن ترامب حرص علي لقاء الرئيس السيسي بدافع اعجابه بالرئيس السيسي نظراً لتمكنه من مواجهة الارهاب في منطقة الشرق الاوسط .

وكذلك نظراً لدعوة الرئيس السيسي إلي تبني اسلام وسطي بالتعاون مع الازهر باعتباره منبر الاعتدال ونشر سماحة الاسلام في العالم العربي والاسلامي.

وأضاف فارس ان ترامب يعتزم في حالة نجاحه في الانتخابات الرئاسية الامريكية المبادرة بتمرير مشروع القرار الحالي المعروض علي الكونجرس الامريكي باعتبار تنظيم الاخوان جماعة إرهابية محظورة لكن الامر يتوقف في النهاية على الاغلبية التي تمكنه من تحقيق ذلك في غرفتي البرلمان.

وأضاف فارس أن ترامب استطلع خلال الاجتماع مع الرئيس السيسي وجهة نظر السيسي إزاء قضايا المنطقة وسبل اعادة عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين الي مسار المفاوضات.