أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ترامب لـ”السيسي”: سأعتمد الإخوان جماعة إرهابية في حال فوزي بالرئاسة الأمريكية

Google+ Print
ترامب لـ”السيسي”: سأعتمد الإخوان جماعة إرهابية في حال فوزي بالرئاسة الأمريكية ترامب لـ”السيسي”: سأعتمد الإخوان جماعة إرهابية في حال فوزي بالرئاسة الأمريكية

وصف وليد فارس مستشار المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ، اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح مع دونالد ترامب بمقر اقامة الرئيس السيسي في نيويورك بأنه تاريخي.

وأكد وليد فارس – في تصريحات له عقب اللقاء – بأن ترامب حرص علي لقاء الرئيس السيسي بدافع اعجابه بالرئيس السيسي نظراً لتمكنه من مواجهة الارهاب في منطقة الشرق الاوسط .

وكذلك نظراً لدعوة الرئيس السيسي إلي تبني اسلام وسطي بالتعاون مع الازهر باعتباره منبر الاعتدال ونشر سماحة الاسلام في العالم العربي والاسلامي.

وأضاف فارس ان ترامب يعتزم في حالة نجاحه في الانتخابات الرئاسية الامريكية المبادرة بتمرير مشروع القرار الحالي المعروض علي الكونجرس الامريكي باعتبار تنظيم الاخوان جماعة إرهابية محظورة لكن الامر يتوقف في النهاية على الاغلبية التي تمكنه من تحقيق ذلك في غرفتي البرلمان.

وأضاف فارس أن ترامب استطلع خلال الاجتماع مع الرئيس السيسي وجهة نظر السيسي إزاء قضايا المنطقة وسبل اعادة عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين الي مسار المفاوضات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية