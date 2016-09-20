بالصور..الرئيس السيسي يلتقي هيلاري كلينتون بمقر إقامته بنيويورك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، بمقر إقامته فى مدينة نيويورك، هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي.

وأشار الرئيس خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة، مؤكداً أهمية العمل على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين المصري والأمريكي، ويعزز من أمن واستقرار الشرق الأوسط.

واستعرض الرئيس، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم، بشكل شامل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، مشيراً إلى اتمام استحقاقات خارطة الطريق بنجاح، وإرساء المبادئ الورادة بالدستور بشأن الفصل بين السلطات، وتشكيل مجلس النواب الجديد الذي يعد من أكثر المجالس النيابية تنوعاً على مدار تاريخ مصر البرلماني، فضلاً عن تبني “رؤية 2030” لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار إلى جهود مصر لضمان وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والاستقرار، فضلاً عن إعلاء سيادة القانون ودولة المؤسسات، بالإضافة إلى تبني أجندة واسعة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الرئيس السيسى، خلال اللقاء، أن مكافحة الارهاب بفعالية تتطلب تبني منهج شامل لمكافحة الإرهاب لا يقتصر على التدابير الأمنية فقط، بل يشمل تبني خطاب يدحض حجج الارهابيين، فضلاً عن تصويب الخطاب الديني، مستعرضاً في هذا السياق الجهود التى تقوم بها مصر فى هذا المجال وما حققته من نتائج.

كما تم خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يمكنهما من مواجهة مختلف التحديات، فضلاً عن تأكيد الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به مصر والولايات المتحدة معاً بوصفهما ركيزة أساسية للاستقرار والسلام بمنطقة الشرق الأوسط.