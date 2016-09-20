مصر للطيران: تسيير 25 رحلة جوية لعودة الحجاج

قال صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن رحلات عودة الحجاج تشهد كثافة فى التشغيل ببداية مرحلة العودة، ثم تنخفض تدريجيا مع قرب انتهاء الموسم عكس مرحلة السفر، ومن المقرر أن تسير الشركة 25 رحلة جوية، اليوم الثلاثاء، من مطارى “جدة والمدينة المنورة”.

وتحمل الرحلات الجوية 6300 حاج إلى مطار القاهرة الدولى، بواقع 13 رحلة جوية من مطار الملك عبد العزيز بجدة على متنها 3600 من حجاج القرعة، من محافظات “المنوفية والقاهرة والجيزة والمنيا والقليوبية والغربية وبنى سويف”، وكذلك تضامن القليوبية، وحجاج ترانزيت لوس أنجلوس وأبوجا كانوا ونيويورك ولندن وكازبلانكا وبانجكوك، وحجاج شركات السياحة والأفراد، بالإضافة إلى رحلة خاصة لعودة حجاج دولة مالى .

كما تسيّر شركة مصر للطيران 12 رحلة جوية من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة لنقل 2700 حاج من حجاج شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك)، وتضامن محافظات الإسكندرية والقاهرة والمؤسسة وبعثات الشئون المعنوية وحجاج السياحة وترانزيت أمستردام، ونيويورك وبروكسل وفرانكفورت وميونخ ولندن وباريس وأثينا ودار سلام، بالإضافة رحلتين خاصتين لعودة حجاج فلسطين.