أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصر للطيران: تسيير 25 رحلة جوية لعودة الحجاج

Google+ Print
مصر للطيران: تسيير 25 رحلة جوية لعودة الحجاج مصر للطيران: تسيير 25 رحلة جوية لعودة الحجاج

الحجاج

قال صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن رحلات عودة الحجاج تشهد كثافة فى التشغيل ببداية مرحلة العودة، ثم تنخفض تدريجيا مع قرب انتهاء الموسم عكس مرحلة السفر، ومن المقرر أن تسير الشركة 25 رحلة جوية، اليوم الثلاثاء، من مطارى “جدة والمدينة المنورة”.

وتحمل الرحلات الجوية 6300 حاج إلى مطار القاهرة الدولى، بواقع 13 رحلة جوية من مطار الملك عبد العزيز بجدة على متنها 3600 من حجاج القرعة، من محافظات “المنوفية والقاهرة والجيزة والمنيا والقليوبية والغربية وبنى سويف”، وكذلك تضامن القليوبية، وحجاج ترانزيت لوس أنجلوس وأبوجا كانوا ونيويورك ولندن وكازبلانكا وبانجكوك، وحجاج شركات السياحة والأفراد، بالإضافة إلى رحلة خاصة لعودة حجاج دولة مالى .

كما تسيّر شركة للطيران 12 رحلة جوية من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة لنقل 2700 حاج من حجاج شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك)، وتضامن محافظات الإسكندرية والقاهرة والمؤسسة وبعثات الشئون المعنوية وحجاج السياحة وترانزيت أمستردام، ونيويورك وبروكسل وفرانكفورت وميونخ ولندن وباريس وأثينا ودار سلام، بالإضافة رحلتين خاصتين لعودة حجاج فلسطين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم