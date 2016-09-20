مختبر دبي المركزي ينفذ 1000 جولة تفتيشية على محلات الذهب

نفذت إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي نحو 1000 جولة تفتيشية على محلات الذهب والمجوهرات، والتي يبلغ عددها 706 محلات حتى نهاية أغسطس الماضي.

وحذر المهندس أمين أحمد رئيس لجنة الذهب والأحجار الكريمة بإدارة مختبر دبي المركزي، الجمهور من التعامل مع الأشخاص الذين يتاجرون بالذهب والمجوهرات داخل شقق ومكاتب، لكونها ممارسات غير مرخصة ولا تخضع للرقابة، وناشد الجمهور عدم الانجراف خلف هؤلاء التجار.

وقال رئيس لجنة الذهب والأحجار الكريمة بأن بلدية دبي تؤدي دوراً كبيراً لنشر التوعية في هذا المجال عن طريق التنظيم والمشاركة في المعارض والندوات، وتعزيز ثقافة شراء المعادن الثمينة عبر وسائل الإعلام، ومختبر دبي المركزي يعتبر الجهة المسؤولة والمعتمدة في مجال الفحوص والتفتيش وإصدار الشهادات وفقاً للمواصفات العالمية ISO/‏‏‏‏17025 وISO/‏‏‏‏ 17020وISO/‏‏‏‏17065، مما يجعلها جهةً مرجعية تعتمد عليها باقي الجهات الحكومية المعنية كالدائرة الاقتصادية والشرطة لحماية حق المستهلك.

اختلاف

ولفت إلى أن اختلاف عيار الذهب يتصدر قائمة المخالفات التي يرصدها المختبر، تليها عدم مطابقة نتيجة الفحص لبيانات البطاقة، ويحرر المفتش في هذه الحالة إنذاراً بحق التاجر، وعند تكرار المخالفة يُحال الأمر إلى الجهات القانونية والمختصة لاتخاذ الإجراء المناسب وذلك حسب نوع المخالفة.

جدولة

وأفاد بأن محال الذهب والمجوهرات تخضع لجولات تفتيشية وفق برامج مجدولة من قبل فريق يضم مفتشين مختصين، ينفذون زيارتين رقابيتين لكل محل على الأقل في العام، إضافة إلى الزيارات العشوائية وغير المجدولة على المحلات، حيث بلغ عدد القطع الثمينة التي خضعت للتفتيش في هذه الجولات 8865 قطعة، منها 1265 عينة أرسلت إلى مختبر دبي المركزي للفحص.