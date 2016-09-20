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عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع دولي حول مستقبل سوريا

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عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع دولي حول مستقبل سوريا عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع دولي حول مستقبل سوريا

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس في اجتماع دولي رفيع المستوى حول مستقبل سوريا دعت إليه الممكلة العربية في نيويورك على هامش الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو عدة دول منها فرنسا وقطر وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا إضافة إلى رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية رياض حجاب

عرض رؤية الوفد السوري المعارض لحل الأزمة في سوريا.

حضر اللقاء .. معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة وفارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

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