سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20/9/2016 في السوق السوداء والبنوك مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم، تواصل سوق العملات واسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار النسبي، كذلك تواجه أسعار العملات اليوم حالة من الثبات النسبي حيث بلغت قيمة صرف الدولار متخطية حدود الـ12 جنيه، وذلك بعد الإرتفاع يوم أمس في التعاملات بقيمة 5 قروش عند البيع والشراء، إلا أنه سرعان ما عاد الدولار إلى الإستقرار على الرغم من وجود العديد من الإجراءات التى قام بها البنك المركزي المصري والتى كان لها الدور الأبرز في الإنخفاض المؤقت.

إلا أن المختصين وبعض رجال الإقتصاد اوضحوا أن الحالة الإقتصادية التي تعيشها مصر من أخطر الأوقات وذلك مع نقص عملة الدولار المتقطع بالإضافة إلى إرتفاع قيمة الصرف، الأمر الذي يشجع المستثمرين على إيقاف الإستثمار أو تقليل نسبة الإستيراد من الخارج.

ويحاول المواطنين الحصول على الدولار اليوم من الأسواق المصرية رغم الشح الظاهري وذلك لتلبية الإحتياج اليومي لسد الحاجة من الإستيراد وإستكمال المشاريع والصناعات داخل جمهورية مصر العربية، هذا وبدأ الدولار اليوم إرتفاع تدريجي بقيمة خمسة قروش عند التداول والصرف، وصولاً سعر 12.80 مع إنتهاء عيد الأضحى المبارك.

كما يعاني التجار أصحاب المحلات الرسمية من المضاربين بالأسواق وذلك بسبب رفع وخفض الأسعار حسب الأهواء، وذلك وسط غياب الرقابة المالية وجشع المتعاملين والمضاربين، وتختلف قيمة الصرف من محافظة لأخرى وذلك حسب الإقبال ونسبة العرض والطلب، حيث وصل في السويس والقاهرة عند سعر 12.85 بينما يستقر في باقي المحافظات حسب الأسعار المدرجة أدناه.

هذا ويواصل الدولار الإستقرار مع الإقتراب من بدء الأسواق اليوم بشكل نسبي حسب الأسعار المدونة أدناه، حيث يتوقع أن ترتفع الأسعار مع بداية الأسبوع الجديد بعد الإنتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك ترقباً لزيادة الإقبال على الشراء والتحويل للعملة الأمريكية، إلا أن الدولار بدء مستقراً اليوم مع بداية الأسبوع الجديد وسط توقعات بمواصلة الإستقرار ترقباً للعطاء المالي من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20/9/2016

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20/9/2016 بعد الإرتفاع يوم امس بقيمة 5 قروش عند بداية التداول والصرف، حيث وصلت قيمة الصرف اليوم عند سعر 12.75 للشراء مقابل 12.80 للبيع وذلك في الأسواق المصرية السوداء، بينما يواصل الإستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

ويرجح محللون أن القرض المالي الذي حصل عليه البنك المركزي اليوم بقيمة مليار دولار أمريكي كدفعة أولى من إجمالي 12 مليار دولار سيعمل على خفض قيمة الصرف بشكل واضح داخل الأسواق المصرية خلال الأيام المقبلة.

وتتعرض العملة الخضراء لحالة من التراجع الواضح يوماً بعد يوم مقارنة بالأيام والأسابيع الماضية، الأمر الذي يبشر بعودة تراجع أسعار الدولار بالأسواق المصرية إلى سعر ثابت ومناسب للمواطن المصري، إلا أن البنك المركزي لم يتجاوب مع مطالب الإقتصاديين بضرورة ضبط الأسعار خلال فترة العيد وما قبلها.

يذكر أن الدولار خلال فترة عيد الأضحى كان في حالة من الإستقرار النسبي وذلك على عكس توقعات التجار، حيث يواصل الدولار حالة من الثبات النسب الظاهرى في بعض المحافظات وذلك حسب العرض والطلب داخل كل محافظة الأمر الذي يواجه حالة من الإستقرار النسبي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 12.75 للشراء في مقابل 12.80 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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