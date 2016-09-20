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9 مشروعات قوانين على مائدة اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اليوم

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9 مشروعات قوانين على مائدة اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اليوم 9 مشروعات قوانين على مائدة اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اليوم

>كتبت هدى أبو بكر

تجتمع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء فى التاسعة والنصف صباحاً.

 

وقال المحامى صابر عمار عضو اللجنة فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إنه تم إبلاغهم رسميا بموعد الاجتماع اليوم، مشيراً إلى أن اجتماع الغد هو الأول منذ رحيل رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب ورئيس اللجنة من منصبه، منذ أكثر من عام.

 

وأضاف عمار: "سيكون مطروحاً على اجتماع اللجنة اليوم 9 مشروعات قوانين، من بينها: مشروع قانون تنظيم الاتصالات والجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون بتنظيم النقل على الطرق، وآخر خاص بحماية وحقوق المستهلك، وثالث مقدم من وزارة الزراعة حول المنتجات الحيوية، ومشروع قانون خاص بتنظيم الصيد فى الأنهار، ومشروع قانون خاص بالمجلس العلمى".

 

يذكر أن آخر اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعى كان فى أغسطس 2015 .

 


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