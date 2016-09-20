قبل بدء العام الدراسى.. نقدم أهم 23 معلومة لطلاب المدارس

يقدم "اليوم السابع" شرحًا وافيًا لأهم 23 معلومة وقرارًا أعلن عنها الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الاثنين، وشهد استعراض استعدادات الوزارة للعام الدراسى، والذى يبدأ الأسبوع المقبل.

1ـ استمرار العمل بقرار التقويم الشامل وإلغاء اختبارات الشهر والعودة إلى امتحانات الميدتيرم.

2 ـ إحالة التعديلات الجديدة الخاصة بقرار التقويم الشامل إلى المجالس المتخصصة لمعرفة أسباب الرفض.

3 ـ انتهاء 86% من طباعة الكتب للعام الدراسى الجديد.

4 ـ 20 مليون طالب وطالبة يبدأون العام الدراسى الجديد.

5 ـ انتهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وتوفير أمكان بديلة للطلاب التى تخضع مدارسهم للصيانة الشاملة.

6 ـ وضع 80% من الكتب الدراسية على موقع الوزارة بنظام الـ"bdf".

7ـ العمل بلائحة الانضباط المدرسى والتى تحدد حقوق وواجبات الطالب والمعلم وولى الأمر.

8 ـ تخصيص 5 درجات للانضباط لطلاب الصف الأول الثانوى؛ 3 درجات للحضور ودرجتان للانضباط.

9 ـ طرح 30 ألف فصل عن طريق التمويل الحكومى مع استلام 20 ألفًا منها أواخر العام الدراسى 2016 - 2017.

10 تقدم 190 مستثمرًا للمشورع القومى لبناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.

11 ـ الاستعانة بوزارة الدفاع فى وضع أطلس خاصة بجمهورية مصر العربية يتم نشره على موقع الوزارة.

12 ـ وضع مصروفات المدارس الخاصة على موقع الوزارة.

13 ـ مناهج الوزارة لم تحدد تبعية جزيرتى تيران وصنافير.

14 ـ إزالة الحشو والتكرار فى المناهج الدراسية.

15 ـ تطبيق المناهج الجديدة طبقًا للمعايير الدولية فى مادتى العلوم والرياضيات بدءًا من العام الدراسى 2017 - 2018.

16 ـ للطالب حق اختيار معلمه طبقًا لقرار الوزارة المنظم للمجموعات الدراسية.

17 ـ 90% من إيرادات المجموعات الدراسية للمعلمين و10% للفئات المعاونة من الإدارات والمديريات.

18 ـ إعادة توزيع المعلمين لسد العجز طبقًا للكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2016.

19ـ الإعلان عن مسابقة محلية تضم 4 آلاف معلمة فى المحافظات الحدودية لسد العجز.

20 ـ مراجعة القرار 365 الخاص بأعمال الامتحانات والمكافآت وقانون التعليم والقرارات المنظمة لأعمال المدارس المصرية فى الخارج.

21ـ افتتاح مدرستين كفصول ملحقة للوجستيات بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية.

22 ـ تطوير 27 مدرسة فنية و120 أخرى.

23ـ استحداث 15 تخصصًا جديدًا فى التعليم الفنى لأول مرة.