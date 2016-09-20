الأرصاد: بدء الموجة الحارة اليوم ولمدة 3 أيام.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، كبداية لموجة حارة، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، والشوائب العالقة نهارا على معظم الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 36

الإسكندرية 24 34

مطروح 22 35

بورسعيد 24 33

دمياط 25 33

بلطيم 23 34

الإسماعيلية 23 36

السويس 23 37

العريش 17 35

نخل 15 34

طابا 17 34

الطور 25 33

مرسى علم 24 36

الغردقة 25 37

شرم الشيخ 27 38

رفح 18 34

كاترين 15 31

سيوة 19 38

المنيا 23 38

الفيوم 23 37

رأس سدر 21 36

أبوسمبل 25 40

وسط الدلتا 23 34

أسيوط 22 38

سوهاج 22 39

الأقصر 23 40

أسوان 25 41

شلاتين 26 37

حلايب 27 36

الوادى الجديد 20 39

قنا 22 40

نويبع 27 37

السلوم 20 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 42

المدينة 31 43

الرياض 27 38

المنامة 32 36

أبوظبى 29 39

الدوحة 31 40

الكويت 24 40

دمشق 16 36

بيروت 24 31

عمان 19 33

القدس 21 30

غزة 24 31

بغداد 18 38

مسقط 27 33

صنعاء 15 28

الخرطوم 30 40

طرابلس 20 30

تونس 20 29

الجزائر 16 27

الرباط 16 26

نواكشوط 27 36

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 26

إسطنبول 22 27

إسلام آباد 25 36

نيودلهى 27 37

جاكرتا 25 31

بكين 14 27

كوالالمبور 25 33

طوكيو 20 23

أثينا 21 28

روما 15 26

باريس 13 20

مدريد 12 27

برلين 11 19

لندن 13 19

مونتريال 16 26

موسكو 6 11

نيويورك 22 28

واشنطن 21 27