الاستعانة بالعنصر النسائي للتفتيش على أماكن ذات خصوصية

قال المقدم جمال أحمد إبراهيم، مدير إدارة السلامة الوقائية بالدفاع المدني في دبي لـ«البيان»، إن الدفاع المدني في دبي، يدرس جدياً إدخال العنصر النسائي في التفتيش على الصالونات والأندية النسائية والجامعات والأماكن التي تتميز بالخصوصية. وأكد أن الدفاع المدني أغلق 5 شركات مخالفة خلال 18 شهراً، والتي استنفدت كل المخالفات وفترات السماح والإنذارات، وأن إحدى الشركات دفعت غرامات تقدر بـ110 آلاف درهم، وفقاً لمواد القانون.

وأشار إبراهيم إلى أنه تم استلام 35 جهازاً ذكياً للمفتشين كدفعة أولى، والذي يقوم بتصوير المخالفات عبر الفيديو بعد الاستعانة بجهاز حديث يرافق كل المفتشين في الجولات التفتيشية، ويقوم بتسجيل التفتيش كاملاً، وأنه تم توزيع الأجهزة على المفتشين منعاً لأي اعتراض من قبل عملاء الدفاع المدني حول صحة المخالفة من عدمها.

24 مفتشاً

ولفت إلى أن المفتشين البالغ عددهم 24 مفتشاً للتراخيص والمواد الخطرة ينجزون يومياً ما يقارب من 150 معاملة بزيادة تقدر بـ120% عن السابق، والتي كانت تصل إلى 4 أيام عمل، وتم اختصاره إلى ساعات في اليوم نفسه، كما تم اختصار زمن التفتيش باستخدام نظام «داش بورد» لتحديد موقع كل مفتش، وذلك عبر خريطة ذكية تحدد موقعه ويتم إرساله إلى موقع المنشأة وذلك لتقليل زمن الاستجابة والوصول.

1800 نشاط

وأضاف أن 1800 نشاط في دبي مربوط بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لافتاً إلى أنه يوجد تعاون كبير بين جميع الجهات في دبي خصوصاً في ظل استمرار مخالفات الشركات والتي تعتبر جسيمة لتأثيرها في الأرواح ولا تهاون فيها مطلقاً، وأن أغلب الأنشطة التجارية في دبي تستلزم حالياً شهادات إنجاز وموافقات من الدفاع المدني.

مخالفات جسيمة

وأفاد إبراهيم بأن أبرز المخالفات التي رصدها الدفاع المدني في دبي تكمن في التخزين السيئ للمواد، خصوصاً القابلة للاشتعال، والتي تؤدي إلى وقوع حرائق جسيمة، إضافة إلى عدم وجود عقود صيانة، متعجباً من تقاعس أصحاب الملايين عن دفع مبالغ بسيطة مقابل صيانة دقيقة ومستمرة لممتلكاتهم، مشيراً إلى أنه يتم لفت نظر الشركة في المرة الأولى وبعدها مخالفة كتابية، وإذا استمر عدم توافر المواصفات تحرر مخالفة وفقاً للقانون، والتي تصل إلى 50 ألف درهم وإغلاق المنشأة حسب حجم المخالفة مثل مزاولة نشاط من غير تصريح أو استخدام معدات مقلدة، منوهاً أن 95% من الشركات تستجيب لطلبات الدفاع المدني تجنباً للمخالفة واستجابة لعوامل الأمن والسلامة وحفاظاً على الأرواح.

50 ألف درهم

أوضح المقدم جمال إبراهيم أنه تم رصد إحدى شركات تعبئة الغاز في دبي، في مخالفة شكلت خطراً على حياة الجمهور، وذلك من خلال تعبئة الغاز داخل السيارة، والتي تحولت إلى ما يشبه القنابل الموقوتة، كل ذلك رغبة في جني المال، إضافة إلى الغش التجاري بتعبئة أسطوانة من أخرى في مكان عام، وأنه تم فرض غرامة على الشركة 50 ألف درهم وتحرير بلاغ جنائي ضدها لتعريض حياة الآخرين للخطر.