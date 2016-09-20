تركيب دعامتين لحاج تركي قبل سفره إلى بلده بساعة

لم يدر في خلد الحاج التركي "قدرت اوزتورك" ذي الـ 58 عاماً وهو يودع المدينة المنورة قبل إقلاع رحلته إلى مدينته أزمير بتركيا بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف أن يتعرض لأزمة قلبية حادة نقل على أثرها إلى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة.

الحاج "اوزتورك" يروي تفاصيل تعرضه للأزمة القلبية قائلاً: تبقى على إقلاع رحلتي إلى تركيا أقل من ساعة، وأنا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وكوني أحد المرشدين في الحملة عكفت على إنهاء إجراءات السفر لكافة الحجيج وشحنت حقائبي استعداداً للقاء أبنائي الذين ينتظروني في منزلي لأسرد لهم مشاهداتي عن نجاحات موسم الحج، وخصوصا استبسال رجال الأمن والصحة وتفانيهم في خدمتنا.وتابع: أحسست بضيق شديد في صدري، وعرضت نفسي على طبيب الحملة، الذي فاجئني بحالتي وأرسلني على الفور إلى العيادات الصحية في المطار، والذين بدورهم شخصوا حالتي وأرسلوني مباشرة بالإسعاف إلى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة، وهناك وجدت العناية الكاملة، بعد تركيب دعامتين لإزالة التضيق الحاصل لشرايين القلب داخل معمل القسطرة القلبية، وها أنا انتظر خروجي بعد تحسن حالتي لأعود إلى عائلتي التي قلقت على كثيرا، بعد أن وصل لهم خبر إصابتي بنوبة قلبية حادة.