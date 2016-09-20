السيسى لشخصيات مؤثرة بأمريكا: سياستنا منذ "30 يونيو" اتسمت بالتوازن

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمقر إقامته فى مدينة نيويورك، لقاءاً مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي، والتى تضم مسئولين وعسكريين سابقين، بالإضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بلقاء هذه النخبة المنتقاة من الشخصيات الأمريكية التي ساهمت – ولا تزال – فى تشكيل توجه دوائرصنع القرار الأمريكى المختلفة إزاء مختلف القضايا التي تمس الأمن القومي الأمريكي، لاسيما مصالح الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس السيسى، على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز هذه العلاقات، التى تصب فى صالح الأمن القومى لكلا البلدين.

واستعرض الرئيس مجمل التطورات التى شهدتها الساحة الداخلية المصرية على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن سياسة مصر منذ ثورة 30 يونيو اتسمت بالتوازن والحرص على الانخراط الجاد مع دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة، لاسيما مع الإدارة الحالية رغم أنها فى عامها الأخير، وهو الأمر الذى تجلى في تبادل الزيارات الرسمية على المستويين السياسى والعسكري.

وأشار إلى إنجاز مصر لاستحقاقات خارطة الطريق التي اكتملت بانتخاب مجلس للنواب يضم أعلى نسبة مشاركة للمرأة والشباب في تاريخ البرلمانات المصرية.

كما عرض الرئيس السيسى، ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى ورؤية مصر للتنمية الشاملة 2030، واللذين يتضمنان معالجة الاختلالات في الموازنة، بالإضافة إلى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، لاسيما فى مجال البنية الأساسية، وذلك بهدف تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية.

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