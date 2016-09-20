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ضياء رشوان: حديث الرئيس عن الهجرة غير الشرعية ذو أولوية وأهمية للغرب

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ضياء رشوان: حديث الرئيس عن الهجرة غير الشرعية ذو أولوية وأهمية للغرب ضياء رشوان: حديث الرئيس عن الهجرة غير الشرعية ذو أولوية وأهمية للغرب

>كتب محمد السيد

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الهجرة غير الشرعية أمام قمة اللاجئين والمهاجرين المنعقدة على هامش الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مهم جدًا بالنسبة للغرب، ويوضح ما تبذله الدولة المصرية.

 

وأضاف رشوان لـ"اليوم السابع"، أن عشرات الآلاف وصلوا لأمريكا عن طريق الهجرة غير الشرعية، وأن القضية تفرض نفسها على أوروبا، موضحًا أنه كان يربط إعلاميًا وسياسيًا بين المهاجرين والإرهاب.

 

ولفت رشوان، إلى أن الهجرة غير الشرعية لها أبعاد كثيرة تبرز أنها مهمة ويترتب عنها مخاطر اقتصادية، لافتًا الى أن حديث الرئيس حول الهجرة غير الشرعية مهم وذو أولوية، خاصة أن الدول الكبرى لم تستطيع مواجهتها.

 

وأشار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الى أن تقوم بدور لا بأس به فى هذا الإطار، وأن حديث الرئيس السيسى عن الهجرة غير الشرعية وضع المجتمع الدولى فى الصورة وأمام المسئولية.


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