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"الكهرباء" تسمح بعودة المنسحبين من مشروعات الطاقة المتجددة بالمرحلة الأولى

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"الكهرباء" تسمح بعودة المنسحبين من مشروعات الطاقة المتجددة بالمرحلة الأولى "الكهرباء" تسمح بعودة المنسحبين من مشروعات الطاقة المتجددة بالمرحلة الأولى

>كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن المستثمرين الذين أعلنوا انسحابهم من المرحلة الأولى لمشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح بسبب بند التحكيم، سيتم استقبال أوراقهم فى حالة رغبتهم فى العودة للمشاركة فى مشروعات تعريفة التغذية.

 

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الثانية سيكون الأولوية فيها للشركات المؤهلة بالمرحلة الأولى، موضحًا أن من يريد توقيع العقود النهائية من مستثمرى المرحلة الأولى مع الوزارة عليه أن يقدم الإغلاق المالى لبدء تنفيذ المشروعات.

 

وأشار المصدر، إلى أن المصرية وافقت على طلبات جهات التمويل العالمية لمشروعات الطاقة المتجددة بشأن تعديل بند التحكيم، ليتمكنوا من منح المستثمرين تمويلات لاستثمارها فى فى مجال الطاقة المتجددة، ومع ذلك لم تتلق الهيئة طلبات المشاركة فى المرحلة الثانية حتى الآن.

 


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