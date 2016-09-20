هذا هو قاتل ابنة ويتني هيوستن

أصدرت محكمة أمريكية حكماً يدين نيك غوردون Nick Gordon، حبيب الممثلة الراحلة بوبي كريستينا براون Bobbi Kristina Brown ، ابنة النجمة الراحلة ويتني هيوستن Whitney Houston.

وأثبت الحكم القضائي رسمياً أن نيك هو قاتل بوبي حيث كان هو من أعطاها مزيجاً من الكحول والكوكايين والماريجوانا والهيرويين، قبل أن يضعها في حوض الاستحمام المليء بالمياه حتى تغرق فيه.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطب الشرعي الذي حدد الوفاة بسبب تسمم وغرق، لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت وفاة بوبي طبيعية أم هي عملية انتحار أم جريمة قتل.

وقد أكد محامي عائلة الراحلة أنهم يشعرون الآن بالراحة، إذ أن اليوم تحقق العدل لـ بوبي، رغم أن ذلك لن يعيدها للحياة مرة أخرى.

يذكر أن الراحلة بوبي كريستينا براون توفيت في 26 حزيران/يونيو 2015 عن عمر ناهز الـ 22 عاماً، وذلك بعد مرور 3 أعوام على وفاة والدتها.