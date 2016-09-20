خالد أبو النجا في المهرجان الدولي للفيلم بطنجة

يحل الممثل المصري المعروف خالد أبو النجا ضيفا على فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للفيلم المقرر تنظيمه بمدينة طنجة (شمال المغرب) في الفترة الممتدة ما بين 20 و 24 من شهر شتنبر الجاري، كعضو في لجنة تحكيم هذه الدورة التي تضم نخبة من الفاعلين في قطاع الصناعة السينمائية حيث وقع الاختيار على كل من المخرج الإسباني خورخي دورادو رئيسا للجنة التحكيم وعضوية الممثلة نادية العلمي (المغرب) والممثلة دانييل هورفات (روسيا) والمنتج فانسون وولغ (تايوان) والذين ستعهد إليهم مهمة تحكيم الأفلام المشاركة من دول: المغرب، مصر، إسبانيا، مونتينيغرو، صربيا، البرتغال، ألمانيا، فلسطين، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، المملكة المتحدة، بولندا، لبنان، سلوفينيا، إيطاليا، الصين، فرنسا، تايوان، كولومبيا، اليونان والنمسا.

حيث تتبارى على جوائز المسابقة الأولى كل من الأفلام التالية: “قصة حافلة” لخورجي يوديسي و “قيد التجربة” لبابلو دي أرامبورو و”توصل إلى تفاهم” لدفيد برتران من إسبانيا و”هدوء الدم” لسناد ساهمانوفيتش من مونطينيغرو- سيربيا و”فراغ” لبرونو غاسكون من البرتغال و” 90 درجة شمال” لديتسكي غرافام و “من أجل سلامتك” لفلوريان هانزن زيوب و “لعبة خطيرة” لسطيفان بليب و كريستين كبيش من ألمانيا و “السلام عليك يا مريم” لباسل خليل من فلسطين و “الإسم الذي تحمله” لهيرفي ديميرس من كندا و “صفر” لدفيد فيكتوري من الولايات المتحدة الأمريكية – إسبانيا و”عملية القوات الخاصة” لجان كزارليوسكي من سويسرا و”ضمير” لجيسيكا ويليامز و “أحمر” لبرانكو طوموفيك من المملكة المتحدة و “البندقية،الثعلب،الذئب و الفتى” لوليد مؤنس من لبنان و “والدة” لبيوطريك غولبيوسكي من بوالندا و “مزلجة” لإمانويلا بونزانو من إيطاليا و “بيت جديد” لزيكا فيرك من سلوفينيا و “سراب” لأميلي وين من الصين – الولايات المتحدة الأمريكية و “طريقة غرينبيري” لبيرتوي باتيست و “في غرفة الإنتظار” لباسكال مارك من فرنسا و “متاهة” لبينغ وين وانغ (من تايوان) و “فطور مع تيفاني” لأندري مولانو مونكادا (من كولومبيا) و “ياقة بيضاء” لنتاليا لامبروبولو (من اليونان) و”كيف كانت الوحدة” لمريان عبد المالك (من مصر) و “قف على يمينك” لبرنار وانجر (من النمسا) و “عسل و جبن قديم” لياسين الإدريسي (من المغرب).

أما الأفلام الوثائقية القصيرة المتبارية على جوائز المسابقة الثانية ، أمام لجنة تحكيم ثلاثية الأعضاء تتكون من الباحث المغربي الدكتور عبد الله أبو عوض والمنتج السعودي عبد العزيز الضامر وكاتبة السيناريو المصرية سناء الشيخ ، فهي: “قطرات ماء” لجانيس أدريانسن جانيس (من هولندا) و “لماذا الكون يتسارع” لأليكس مونتادا تاراتس و “أمواج هائلة ببلاد الباسك” لدلغادو (من إسبانيا) و “بولانا” لإفان كرسياك و لوموبير فيلودا (من سلوفاكيا) و “نـــون” لعايدة الحسني (من العراق) و “رحيل الغابات” لإمانويل كوكلو و يانيت شالطر و ” لا أحد يموت هنا ” لسيمون باني (من فرنسا) و “الفتاة التبتية” للجين هواكينغ (من الصين) و “كريستل” لأندرياس كروتزرن (من ألمانيا) و “يــاسمين” للمهند كلثوم (من سوريا) و “إيــمان” لمينة وجدي (من مصر) و “ديناصورات الصحراء” لأنيس عبسي (من تونس) و “آخر عارض” لفيديريكو برتغال (من كولومبيا).

تجدر الإشارة إلى أن فقرة ” بانوراما الأفلام الدولية الروائية الطويلة ” تضم العناوين التالية : ” مسافة ميل بحذائي ” لسعيد خلاف (من المغرب) و ” مفترق الطرق ” لفيصل سويسال (من تركيا) و “الأسطورة ” لأسامة فهمي (من مصر) و ” مجموعة المشاغبين ” لفيت هيلمر(من ألمانيا) و ” قصة ماء ” (من كوريا الجنوبية).

ويشكل حضور الممثل المصري خالد أبو النجا فرصة أمام جمهور المهرجان لاستحضار تجربة خالد أبو النجا ممثلا في عدة أعمال متميزة نذكر منها بالخصوص فيلمه السينمائي المشهور (جنون الحب) كما تعرف عليه جمهور الشاشة العربية كمنشط في برامج فنية على شاشة النيل.. قبل أن يتفرغ للانتاج والتمثيل..