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بلقيس أول فنانة تقتني هاتف "أيفون 7"

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الإثنين 19-09-2016 23:26

أهدت شركة "أبل " الفنانة بلقيس فتحي أحدث إصدارات الهاتف المحمول "أيفون 7"، وذلك تقديراً لنجاحها، وفوزها بلقب أفضل فنانة في الشرق الأوسط.

الفنانة بلقيس نشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها وهي تحمل "أيفون 7" وعلقت تحتها" شركة ايفون العالمية تمنحني جهاز أيفون بلاس، مميزاته فظيعة، وأشكرهم على إهتمامهم الدائم بي، وهذا شرف كبير، بعد أن حصلت على لقب أفضل فنانة في الشرق الأوسط 2015 عن البوم "زي ما أنا" حسب مبيعات أيتونز. شكراً أبل من كل قلبي".

يشار الى أن تم تكريم الفنانة بلقيس في شهر آب\أغسطس الماضي من قبل شركة "غوغل"، حيث حصلت على الزرّ الفضي للـ"يوتيوب" بعدما وصل عدد المشتركين في قناتها الرسمية الى ربع مليون مشترك.

آخر أطلالات بلقيس فتحي كانت في الحفل الذي أحيته في فندق "سميراميس" في العاصمة المصرية القاهرة، بمناسبة عيد الأضحى المباركـ أما آخر أعمالها فهو أغنية باللهجة اللبنانية من انتاج "روتانا" بعنوان "إنت" من كلمات أحمد ماضي أالحان عادل العراقي ومن توزيع هادي شرارة.

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سيدتي