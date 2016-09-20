La La Land يحصد جائزة مهرجان تورونتو السينمائي.. فهل يبشّر بالأوسكار؟

حصد فيلم "La La Land" جائزة مهرجان تورنتو السينمائي في دورته الحادية والأربعين، وأصبح بذلك مرشحاً للمنافسة على جائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم، بعد حصوله على جائزة اختيار الجمهور.



وكانت العديد من الأفلام التي حصلت على "جائزة مهرجان تورونتو" في السابق، فازت بجوائز أوسكار "أفضل فيلم"، مثل "Slumdog Millionaire" و" 12Years A Slave"، مما يجعل من المهرجان مؤشراً عن الأفلام التي قد تفوز بالأوسكار.



ويروي فيلم La La Land قصة عازف بيانو جاز مكافح يدعى سيباستيان يقع في حب ميا وهي ممثلة طموحة في لوس أنجلوس في العصر الحديث. ويحاول سيباستيان جذب اهتمام الناس من الشباب والكبار لموسيقى الجاز التقليدية، بينما تأمل ميا أن تنال فرصة عمل بالتمثيل من خلال أحد الاختبارات التي أجرتها.



ويلعب دور البطولة في الفيلم ريان جاسلينج Ryan Gosling إلى جانب إيما ستون Emma Stone. وأخرج الفيلم المخرج والكاتب الشاب Damien Chazelle البالغ من العمر 31 عاماً، والذي أخرج فيلم Whiplash في 2014 وفاز بثلاث جوائز أوسكار.



وقال Chazelle، الذي لم يكن من بين الحضور، في بيان قُرأ خلال الحفل: "عمل هذا الفيلم كان حلماً وأصبح حقيقة ... رؤية هذه الصلة بين الفيلم وجمهور تورونتو تثلج الصدر".



يشار إلى أن المهرجان الذي يعد منصة لعرض أهم الأعمال السينمائية، شهد عرض أكثر من 400 فيلم هذا العام.

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