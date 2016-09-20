نائب أمير حائل يتقدم المصلين على شهيد الواجب العتيبي

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في جامع الملك فهد بحائل بعد صلاة عصر امس جموع المصلين للصلاة على جثمان شهيد الواجب الجندي أول نواف بن محماس العتيبي، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل ووكيل إمارة المنطقة د. سعد بن حمود البقمي وعدد من القيادات الأمنية.

وعبر نائب أمير منطقة حائل عن صادق تعازيه لوالد وأعمام الشهيد، مؤكداً أن المصاب مصاب الجميع وأن العزاء للوطن ككل قبل أن يكون لأسرة الشهيد لما كان عليه من شجاعة وفداء وسيرة بطولية تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه خدمة لدينه ومليكه ووطنه وحماية لمجتمعه، سائلا الله أن يتقبله مع الشهداء وأن يبدله خيرا من دنياه وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة تعازيه ومواساته لذوي شهيد الواجب وقال:" على الرغم من الحزن العميق في قلوبنا لفراق رجل أمن شجاع ومخلص إلا أننا نهنّئ ذويه بالخاتمة الطيبة بأن اختاره الله إلى جواره وهو في ساعة عمل وإخلاص لحماية الوطن وحماية أبنائه". وكان شهيد الواجب الجندي أول نواف العتيبي قد استشهد في حادثة إطلاق نار غادرة من مجهولين في المنطقة الشرقية، وتم نقل جثمانه إلى مسقط رأسه حائل حيث ووري في مقبرة المنتزه بمدينة حائل.