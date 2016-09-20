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مسئول بالمقر البابوى بنيو جيرسى: ندرس تنظيم رحلات "شارتر" إلى مصر

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مسئول بالمقر البابوى بنيو جيرسى: ندرس تنظيم رحلات "شارتر" إلى مصر مسئول بالمقر البابوى بنيو جيرسى: ندرس تنظيم رحلات "شارتر" إلى مصر

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أكد صفوت بباوى، مسئول العلاقات العامة بالمقر البابوى بنيوجيرسى ومنسق الموتمر الاقتصادى للهيئة القبطية، أن هدف انعقاد المؤتمر هو دعم والسياحة من خلال توجيه الرحلات السياحية للجاليات المصرية القبطية إلى الغردقة لدعم السياحة المصرية.

 

وأوضح بباوى، أن هناك لجنة اقتصادية تدرس تنظيم رحلات "شارتر" لأقباط المهجر للمناطق السياحية فى مصر وأيضاً من خلال مناشدة الجالية المصرية بمختلف أنحاء الولايات المتحدة لتحويل الدولارات لذويهم عن طريق البنوك كى يتم صرفها بالأسعار الرسمية ونساعد على تحجيم السوق السوداء، لافتا إلى أنه يشارك بالمؤتمر الوفد البرلمانى وعدد من الإعلاميين وأعضاء الجالية القبطية.

 

وأضاف :"حددنا موعد المؤتمر مع زيارة الرئيس السيسى لأننا كنّا نطمح أن يشارك به وكان المخطط أن يعقد بنفس مقر إقامته بفندق نيويورك بالاس ولم نوفق فى ذلك ونقل إلى نيوجيرسى كما أن انعقاده بالتزامن مع زيارة الرئيس يحمل رسالة أننا كلنا مصريين فى الداخل والخارج  وراء قيادة واحدة لرفع اسم مصر فى المحافل الدولية".

 


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مصر 365

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