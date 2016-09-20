الأعلى للجامعات يضع اللمسات الأخيرة لانطلاق العام الدراسى.. الخميس المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، جلسته الدورية يوم الخميس المقبل بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ حيث يضع المجلس اللمسات النهائية لانطلاق العام الدراسى الجديد بالجامعات، الذى حدد له يوم السبت المقبل.

ويناقش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، شروط تسكين طلاب الجامعات بالمدن الجامعية، وتوزيع الطلبة على الكليات والجامعات المختلفة، مثلما تم خلال عمليات تنسيق القبول بالجامعات.

ومن المقرر أن يستعرض المجلس الأعلى للجامعات تقريرًا نهائيًا عن أعمال التنسيق بالمراحل المختلفة، وكذلك تنسيق الشهادات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.