مهاب مميش: نسعى لتطوير المنظومة الطبية بهيئة قناة السويس لخدمة المواطنين

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تسعى لتطوير المنظومة الصحية بإقليم القناة لخدمة العاملين بالهيئة ومواطنى الإقليم، وهو توجه من قناة السويس لخدمة المجتمع من خلال إنشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة فى الإسماعيلية، ومنها مركز الكبد، ومركز خاص بمرضى التوحد للأطفال والأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار مميش، فى تصريحات صحفية أمس الاثنين، إلى إنشاء 3 مستشفيات حديثة، منها مستشفى بمحافظة الإسماعيلية بطاقة 700 سرير، والمستشفى الثانى بمحافظة بورسعيد بطاقة 174 سريرًا، والثالث بمحافظة السويس بطاقة 170 سريرًا، وذلك لتطوير الخدمة المجتمعية والصحية بمنطقة القناة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه يجرى حاليًا تجهيز مستشفى على أعلى إمكانيات طبية وعلاجية تخدم العاملين بالهيئة والمحالين على المعاش ببورسعيد، مجهز بطاقم طبى وبكافة الإمكانيات التى تشملها المستشفيات.