أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حمدى بخيت: المواقع الإلكترونية أصبحت إحدى أدوات الحرب المعلوماتية

Google+ Print
حمدى بخيت: المواقع الإلكترونية أصبحت إحدى أدوات الحرب المعلوماتية حمدى بخيت: المواقع الإلكترونية أصبحت إحدى أدوات الحرب المعلوماتية

>كتب أحمد عرفة

قال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن المواقع الإلكترونية أصبحت إحدى أدوات الحرب المعلوماتية التى يستخدمها البعض ضد ، وبالتالى هناك ضرورة قصوى لتغليظ العقوبات على كل من يمارس تلك الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البعض استباح أعراض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت شعار الحرية، رغم أن هذه الممارسات لا تمت للحرية بصلة.

 

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان: "الحرية تقتضى ألا تؤذى الآخرين سواء الدولة أو المواطنين، وكل ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعى  يتطلب عقوبات رادعة".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"