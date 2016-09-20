حمدى بخيت: المواقع الإلكترونية أصبحت إحدى أدوات الحرب المعلوماتية

قال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن المواقع الإلكترونية أصبحت إحدى أدوات الحرب المعلوماتية التى يستخدمها البعض ضد مصر، وبالتالى هناك ضرورة قصوى لتغليظ العقوبات على كل من يمارس تلك الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البعض استباح أعراض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت شعار الحرية، رغم أن هذه الممارسات لا تمت للحرية بصلة.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان: "الحرية تقتضى ألا تؤذى الآخرين سواء الدولة أو المواطنين، وكل ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعى يتطلب عقوبات رادعة".