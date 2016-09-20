دراسة أمريكية: التدخين يسبب تضخم جدار القلب

هناك أسباب عديدة بالفعل للإقلاع عن التدخين، ولكن دراسة نشرت هذا الأسبوع فى دورية الدورة الدموية قدمت سببا آخر، وهو أن التدخين يسبب تضخم جدار القلب ويحد من قدرته على ضخ الدم.

وقد تم قياس التغييرات فى القلب بسبب التدخين فى نهاية المطاف، وثبت أن التدخين هو السبب الرئيسى لأمراض القلب والأوعية الدموية، ويؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بقصور فى القلب، حتى فى الأفراد دون أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد وجد بعض الباحثين وجود علاقة مع زيادة فى كتلة البطين الأيسر للقلب، الذى يعتبر اللاعب الأساسى فى نظام ضخ القلب، ويصنع جدار البطين الأيسر فى الغالب من العضلات، لذلك، فهو مثل أى عضلة يزيد حجمه ليجرى العمل الأصعب.

ومن المعروف أن تضخم البطين الأيسر أن يؤدي إلى فقدان وظائف القلب، مما قد يؤدى إلى المضاعفات التى تشمل انقطاع وصول الدم من القلب، وعدم انتظام ضربات القلب وغيرها من الأعراض.

وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة تعتبر آخر رسالة صارخة فيما يتعلق بمخاطر تدخين التبغ، ومن ناحية أخرى، تعطى المدخنين الذين يفكرون فى الإقلاع عن التدخين سببا آخر للحفاظ على المحاولة لشفاء القلب. وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبي الأمريكي "Medical News today".