وكيل نيابة إدارية بسوهاج يضبط لصا بمنزله ويسلمه للشرطة

تمكن وكيل نيابة طما الإدارية، من ضبط لص بمسكنه بشارع التحرير دائرة قسم ثان سوهاج وذلك عقب سماعه هروله أعلى المنزل، وتم إبلاغ ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج الذين تحفظوا على المتهم وأقتادوه لتحرير محضرا بالواقعة.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج يفيد بضبط لص بمنزل وكيل نيابة إدارية بدائرة القسم.

وبالفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد المراغى ،رئيس مباحث قسم ثان سوهاج أنه تم التقابل مع س . ح . س . ع وكيل نيابة طما الإدارية وأفاد أنه أثناء تواجده بمسكنه الكائن 23 شارع بن الهيثم من شارع التحرير دائرة القسم تناهي لسمعه صوت هروله أعلى المنزل وحال استطلاعه الأمر تمكن من ضبط أحمد . م . ه ي م. م 31 سنة عامل ويقيم غرب الكوبرى دائرة قسم أول سوهاج حال قيامه بفسخ أقفال حجرتين أعلى سطح العقار وقدم مذكرة بمضمون الواقعة، وبمواجهة المتهم عما نسب إليه قرر أنه يتردد علي أحد الأشخاص تربطه به صلة صداقه بالعقار بالكشف جنائياً عن المتهم تبين أنه مطلوب في القضية رقم 8853 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015 حضوري 6 شهور " سرقة " والسابق اتهامه في "3" قضايا متنوعة " سلاح بدون ترخيص ، سرقات متنوعة " كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 6239 جنح القسم لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.