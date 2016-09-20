الفوج الأول من الحجاج العراقيين يغادر عبر منفذ جديدة عرعر

غادر مساء أول أمس 3400 حاج عراقي على متن 96 حافلة منفذ جديدة عرعر بعد أن أدوا فريضة الحج وسط استقبال وحفاوة كبيرة من العاملين في المنفذ.وقدم الحجاج شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على الرعاية والاهتمام منذ دخولهم الأراضي السعودية حتى الخروج منها بأمن وأمان، مؤكدين بأن جهود المملكة كانت بارزة لخدمة حجاج بيت الله، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، والشعب السعودي الكريم على حسن الضيافة والاستقبال.

وأوضح مدير عام جوازات الحدود الشمالية والمكلف والمشرف على أعمال الحج في منفذ جديدة عرعر العميد عبدالله الأحمد، بأنه تم تقديم كافة الخدمات للحجاج المغادرين وذلك بعد أن تم تنفيذ البصمة لكل حاج، مضيفاً بأن المنفذ تم تجهيزه بكامل الكوادر البشرية والفنية وبأشراف مدير عام المنفذ العميد ثاني خليفة.وبين الأحمد بأن ذلك جاء بناء توجيهات صاحب السمو الأمير د. مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية، ومتابعة مستمرة من قبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، مشيراً إلى أن حركة خروج الحجاج تمت بكل سلاسة وانسيابية ويعود ذلك إلى الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. من جانبه، علمت الـ"الرياض" بأن تفويج الحجاج العراقيين ومغادرتهم للمملكة عبر منفذ جديدة عرعر يستمر لمدة ثلاثة أيام قادمة على متن 96 حافلة يومياً، وتم مغادرة الدفعة الأولى والتي يبلغ عددها 3449 حاجا من بين 6369 حاجا عراقيا عبروا منفذ جديدة عرعر للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

مدير جوازات الشمالية يودع الحجاج العراقيين في المنفذ