حجاج اليمن يشكرون القيادة على جهودها في خدمة ضيوف الرحمن

عبر الحجاج اليمنيون العائدون لبلادهم عبْر منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة شرورة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، على الجهود الكبيرة والمميزة التي قدموها للحجاج من أقطار العالم كافة، ليتمكنوا من أداء فريضة الحج بكل يسرٍ وسهولة وطمأنينة.

وأشاروا إلى أن المملكة لم تدخر جهداً في سبيل راحة الحجاج من حيث الخدمات المقدمة والتسهيلات والمشروعات الضخمة والتوسعات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدين أن النجاحات ديدن المملكة في كل عام، وهو رد على كل مشكك أو حاقد على بلاد الحرمين، من خلال ما شاهدوه ولمسوه من جميع العاملين في الحج، منوهين بمواقف رجال الأمن الانسانية؛ حيث تقوم الجهات الأمنية في الحج برش رذاذ الماء على الحجيج وحمل المسنين والأطفال، إلى جانب الكثير من الخدمات والمساعدات التي أسهمت في راحة الحجيج وتأدية نسكهم بكل راحة واطمئنان.

وثمن الحجاج العائدون الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في منفذ الوديعة لإنهاء إجراءات مغادرتهم بسرعة، مشيدين باهتمام ومتابعة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، داعين الله عز وجل أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.