د. السديس يدشن جائزة التميز في موسمها الثالث

دشن رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جائزة التميز في موسمها الثالث.

ودعا الشيخ السديس منسوبي الرئاسة إلى شد الهمم والتنافس الشريف لنيلها، والسعي الحثيث للحصول على الجائزة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء والممارسات المؤسسية والخدمات والنتائج، والتأكيد على أهمية خدمة المستفيدين وتقديم القيمة المضافة بما يفوق تطلعاتهم، حيث رُصدت الجائزة لتكون دافعاً للمزيد من العطاء نحو التنافس الشريف على المستوى الإداري والميداني للارتقاء بخدمة رواد الحرمين الشريفين، في ظل دعم القيادة -حفظها الله-. جاء ذلك على هامش حفل المعايدة الذي أقامته الرئاسة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى، وبمناسبة نجاح موسم هذا العام، بحضور الرئيس، ونائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد بن ناصر الخزيم.

وفي كلمة ألقاها رئيس شؤون الحرمين، هنأ منسوبي الرئاسة بمناسبة عيد الأضحى، مباركاً جهودهم وإنجازاتهم وإبداعاتهم في إنجاح موسم حج هذا العام، مبيناً أن إتمام ذلك يأتي بعد توفيق الله تعالى ومعونته، ودعم حكومة المملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله–، حاثاً الجميع على بذل قصارى جهدهم لخدمة ضيوف الرحمن حتى يعودوا لبلادهم سالمين، وأن يواصلوا هذا الإبداع والنجاح الباهر ولا يتوانوا ويتقاعسوا في المواسم المقبلة.

وأجزل الشيخ السديس، شكره وتقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا -حفظة الله-، على جهوده المباركة وعنايته الفائقة ورعايته المستمرة التي ساعدت في انجاح موسم حج هذا العام، كما شكر صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس لجنة الحج العليا، على مداومة حرصه الدؤوب لإتمام وإنجاح موسم الحج.

وأضاف أن الرئاسة هي حلقة وضاءة بين سلسلة القطاعات الحكومية والأمنية التي ساعدت في نجاح موسم الحج، مشيراً إلى أن الرئاسة ولله الحمد لها أكثر من نصف قرن من التميز والإبداع والمثابرة، وتسعى جاهدة لنيل شرف خدمة رواد وحجاج وعمار وزوار بيته العتيق، ولا تألو جهداً في تقديم أرقى وأسمى الخدمات لهم.