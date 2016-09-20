رئيس البرلمان العربي: النجاح المبهر لموسم الحج يدحض محاولة التشكيك بإمكانيات المملكة

أحمد الجروان

تقدم رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، بالتهنئة للمملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم الحج للعام الحالي، مثمنا ما بذلته حكومة المملكة من جهد وما تقدمه من تسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.

جاء ذلك وفق بيان للبرلمان العربي أمس الاثنين، من خلال رسائل التهنئة التي توجه بها رئيس البرلمان العربي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية.

وقال "الجروان": "إن النجاح المبهر لموسم الحج بالشكل الذي شهده العالم اجمع، من تأدية الحجاج للمناسك بكل يسر وسهولة وأمن وإطمئنان، متمتعين بما وفرته لهم المملكة من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في مختلف الجوانب التي يحتاجها الحجيج، يدحض ما روج له المغرضون لإثارة الفتنة والطائفية بين الشعوب الإسلامية بهدف إضعافها وتدميرها، ومحاولة التشكيك بإمكانيات المملكة في إدارة الحج".