ولي العهد بحث أوجه التعاون وآخر التطورات مع بان كي مون ونواز شريف وكيري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز امس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون؛ وذلك على هامش أعمال الدورة السنوية للجمعية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة والأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة تجاه عدد من القضايا الدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

كما التقى سمو ولي العهد في نيويورك، امس دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد نواز شريف، وذلك على هامش أعمال الدورة السنوية الـ(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين المملكة وباكستان، وسبل مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان ، ووزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

من جانب آخر بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية الـ(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مقر إقامته بنيويورك أمس وزير الخارجية الأميركي. كما جرى بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وموقف البلدين الصديقين منها.

وقال وزير الخارجية الأميركي خلال الاستقبال: "إن روسيا فقدت سيطرتها على الأسد الذي يقصف شعبه منذ سنوات، ويقصف قوافل المساعدات باستمرار، وهذا الأسبوع سنجمع الحقائق حتى نعرف ما نحن عليه قبل أن نتخذ القرار".

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

كما بحث سمو ولي العهد مع مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو عددا من الموضوعات التي تتعلق بمكافحة الإرهاب والتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وسبل تعزيز التعاون بهذا المجال بين المملكة وأميركا. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مقر إقامته بنيويورك أمس مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة، ومستشار سمو وزير الداخلية، ووزير الدولة العيبان، ووزير المالية، ووزير الخارجية، ونائب مدير عام المباحث الفريق عبدالله بن علي القرني.

ولي العهد مع مستشارة الأمن القومي (واس)