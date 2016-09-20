الأمير محمد بن نايف يبحث مع رئيس الوزراء النيوزيلندي فرص تعزيز التعاون الثنائي

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية الـ(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع دولة رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي العهد بدولة رئيس الوزراء النيوزيلندي في نيويورك أمس على هامش أعمال الدورة السنوية الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وموقف البلدين الصديقين منها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.